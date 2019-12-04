Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'u konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor

20.45'te başlayacak müsabakayı A Spor ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.