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  • 04.12.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 19:31

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

, 5. tur ilk maçında 'u konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

, 5. tur ilk maçında 'u konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, , Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor

20.45'te başlayacak müsabakayı A Spor ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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