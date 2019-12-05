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Beşiktaş 3 - 0 Erzincanspor MAÇ ÖZETİ ( Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçı)

05.12.2019 23:57

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 24 Erzincanspor ile karşılaştı. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir attı.


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