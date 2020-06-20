A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Denizlispor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlı takımın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın kaleci Ersin Destanoğlu'na attığı geri pasla ilgili maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirirken, "Dünyada şöyle bir topa geri pas kararı vermeyen hakeme, her tarafından gülerler, bu karar rezilliğin son perdesi" ifadelerini kuıllandı.
Erman Toroğlu'ndan Mete Kalkavan'a çok sert sözler! "Bu karar rezilliğin son perdesi"
20.06.2020 22:59
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