Erman Toroğlu, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi: İyi bir çocuk ama kötü hakem

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Zorlu mücadelenin ilk yarısını A Spor ekranlarında yayınlanan 'Devre Arası' programında değerlendiren Erman Toroğlu, hakem Mete Kalkavan için "İyi bir çocuk ama kötü hakem" eleştirisini yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Maçın ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş'ın golden başka pozisyonu yok. Gol pozisyonunda da hakem var yine, maalesef! Mete Kalkavan FIFA'da olmadı, söylediler olmuyor dediler, burada da olmuyor. İyi bir çocuk ama kötü hakem." ifadelerini kullandı.