Erman Toroğlu, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi: İyi bir çocuk ama kötü hakem

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Zorlu mücadelenin ilk yarısını A Spor ekranlarında yayınlanan 'Devre Arası' programında değerlendiren Erman Toroğlu, hakem Mete Kalkavan için "İyi bir çocuk ama kötü hakem" eleştirisini yaptı.