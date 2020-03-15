Donk'un pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan flaş yorum 15.03.2020 21:35

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, maçın ilk yarısında Karius ile Donk arasında yaşanan pozisyon için, "Karius gitti Donk'a vurdu, orada top saha içine düşse hakem penaltıyı çalacak." ifadelerini kullandı.