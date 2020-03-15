Donk'un pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan flaş yorum

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, maçın ilk yarısında Karius ile Donk arasında yaşanan pozisyon için, "Karius gitti Donk'a vurdu, orada top saha içine düşse hakem penaltıyı çalacak." ifadelerini kullandı.
Donk'un pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan flaş yorum15.03.2020 21:35
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