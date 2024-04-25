Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan önemli açıklamalar! "Final için bir adım attık ama daha bitmedi"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, yarı final ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, final için önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Fatih Karagümrük maçıyla ilgili Avcı, "Maç öncesinde de söyledim. Deneyimli bir takım. Özgüveni olan bir takım. Son oynadığımız maç gerçekçi değil buradaki. Maça böyle bir başlangıç yapmamamız lazım. 40. saniyede gol yiyorduk. Edin'in attığı golle öne geçtik ama sonrasında 3-1 geriye düşebilirdik. 11'e 10 kalmamız oyuncularda vazgeçmeme gibi bir durum oluşturdu. İkinci yarıda biraz kenar ortalarını fazla yaptırdık. Doğru karşılamalar ve geçişler yaptık. İki tane gol fırsatı yakaladık, rakip attı. İyi çalıştık, iyi dinlendik. Oyuna geç girdik. Çok değerli bir galibiyet. Enis Destan'ın pozisyonu doğru karar. Yapmaması gereken bir hareket. İnişler çıkışlar var performanslarda. Final için bir adım attık ama daha bitmedi. Avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Takımımı tebrik ediyorum. Karagümrük'e başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"KOLAY KAYBETMEMESİ GEREKİYOR"

Enis Destan'ın görmüş olduğu kırmızı kartla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Bizim işimizin bir bölümü oyuncuyu kazanabilmek ve iletişim kurabilmek. Enis iyi bir profesyonel. Hak ederek aldı formayı, kolay kaybetmemesi gerekiyor. O da bunun mahcubiyetini yaşıyor. Umarım bundan sonraki yaşamı için kırmızı kart ders niteliğinde olur, daha dikkatli hareket eder." açıklamasında bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular ve yeni sezonun planlamasına ilişkinse Abdullah Avcı şunları söyledi, "Pepe, Onuachu ve Berat var sözleşmeleri biten. Berat'la konuşacağız. Bir yandan önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Her oyuncuyla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Pepe ve Onuachu'yla yapıyoruz."

Taxiarchis Fountas'la ilgiliyse Avcı, "İlk defa burada çalışıyorum. Gol vuruşu enterasan olan oyunculardan biri. Ayağında ağrı olmasına rağmen sorumluluk aldı. Değişik ve özel bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek, umarım bu şekilde devam eder." değerlendirmesinde bulundu.