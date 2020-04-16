Coronavirüsü yenen Fatih Terim'den anlamlı hamle! "Donör olmaya hazırım..."

Coronavirüsü yenen Fatih Terim, “Donör olmam için eğe r kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse elimden geleni yapmaya hazırım” açıklamasını yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedavi sonrasında coronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Terim, sosyal medya hesabından canlı olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı; Öncelikle herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum 1 aydır, bu virüsle mücadele ediyorum.
YARDIM ETMEK İSTERİM
Bugün uzun süreli tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder.
BİR TEK CANIN YERİ DOLMAZ
Hayatta her şeyin yeri bir şekilde doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. En önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş, tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Elim kalbimde sizleri sevgiyle ve özlemle kucaklıyorum.
TAKIMLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE
Hastaneden çıktıktan sonra futbolcularıyla tek tek görüşen Fatih Terim, bundan sonraki süreçte takımıyla çok daha yakın bir iletişim halinde olacak. Terim'in kesin dönüşü futbolcuları da fazlasıyla mutlu etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaklaşık 1 ay süren coronavirüs (Covid-19) tedavisi sürecinde kendisine desteğini bir an bile esirgemeyen ailesine ve sevenlerine teşekkür etti.