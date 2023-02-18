Son dakika haberi... "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan, 30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

MENAJERİ DUYURDU

Enkaz başında süren umutlu bekleyiş bu sabah acı haberle sona erdi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, sosyal medya hesabından, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" paylaşımında bulundu.

Haber Hatayspor camiası başta olmak üzere spor dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

KAHREDEN AYRINTI

Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Ganalı futbolcunun son maçta gol atmasa depreme yakalanmayacağını ifade etmişti.

İlek ve şunları söylemişti:

"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti.

"TAM ANLAMIYLA BİR TRAJEDİ"

Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti.

Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."