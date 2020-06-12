12.06.2020 18:54

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 87 gündür ara verilen maçlarda ligin 27. haftası Göztepe Trabzonspor maçıyla bu akşam saat 21'de başlıyor. Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Saat 21'de başlayacak mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilecekler. İşte Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i ve son dakika gelişmelerinin detayları...

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 87 gündür ara verilen maçlar bu akşam saat 21'de başlıyor. Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 21'de başlayacak mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

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Süper Lig'de 3 aylık ara sonrası ilk maçını yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacak Trabzonspor, 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir zorlu mücadele öncesi takımda herkesin kendisinden forma istediğini söyledi. Bu durumun bir hoca için en güzel şey olduğunu vurgulayan Çimşir, "Şundan eminim ki sahaya kim çıkarsa çıksın o formanın hakkını vermek için elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu da bizi rahatlatıyor. Bizi hedefe ulaştıracak olan da bu hırs olacak" diye konuştu.



FARKLI İSİMLER DENİYOR

Antrenmanlardaki çift kaleler ses getirirken, rekabetten memnun olan teknik heyet oyuncuları daha da hırslandırmak için sürekli farklı 11'ler deniyor. İlk onbire girebilmek hatta 21 kişilik kadroya adını yazdırabilmek için yaşanan rekabet ise teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Hüseyin Çimşir'in yarın Göztepe karşısına çıkaracağı takımı belirlerken zorlanması bekleniyor. Bordo-mavililerin en büyük kozu ise kulübede de sahadakileri aratmayacak isimlerin bulunması olacak.



İŞTE MUHTEMEL 11!



Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, A.Parmak, Ndiaye (Sosa), A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.



ONA HER YER TRABZON!

Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasman karnesine güveniyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde dış sahada yaptığı 12 maçta sadece 1 kez yenilirken; 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Hedef Göztepe'yi de bu seriye ekleyip, Trabzon'a lider dönmek.