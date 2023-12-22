Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi

Beşiktaş'taki ikinci döneminde 7 maça çıkan Rıza Çalımbay; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybederek zirvenin 17 puan gerisine düşmüştü.

Teknik direktörlük için 7 aday var

Beşiktaş yönetimi tarafından; Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov teknik direktörlük için düşünülen isimler arasında yer alıyor.