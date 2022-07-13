Haberler Spor Videoları Beşiktaş'ta flaş karar: Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta flaş karar: Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta flaş karar: Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı!
13.07.2022 09:15

OTOMATİK OYNAT

Spor 01:34
Galatasaray antrenmanında...
Spor 00:02
İdmanda gergin anlar!
Spor 09:37
Beşiktaş Muleka'ya Kavuştu!
Spor 00:45
Beşiktaş, Wout Weghorst'u...
Spor 03:15
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout...
Spor 07:32
Süper Lig 2022-2023 sezonu...
Spor 08:42
Kazımcan Karataş Resmen...
Spor 00:34
Fatih Karagümrük'te Andrea...
Spor 07:08
Fenerbahçe'de duygusal veda...
Spor 04:31
Bakan Mehmet Muharrem...
Spor 03:41
Jorge Jesus imza töreninde...
Spor 02:08
Fenerbahçe Jorge Jesus'u...

Beşiktaş'ta 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, kadro dışı bırakıldı. Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin antrenmanlarına yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak devam edeceği ifade edildi.

Spor Videoları

Beşiktaş'ta 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, kadro dışı bırakıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.


Karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada kenara alındı. Oyundan alınmasına sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi.

Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın oyundan alındıktan sonraki tavır ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin antrenmanlarına yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak devam edeceği ifade edildi.

SON DAKİKA