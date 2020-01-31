Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng İstanbul'a geldi. Beşiktaş ile 1.5 yıllığına anlaşan Ganalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek. İşte ilk görüntüler...
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng İstanbul'da! İşte ilk görüntüler31.01.2020 22:12
- Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
- Fenerbahçe'de son dakika ayrılığı! Zanka Almanya'ya gitti
- Son dakika transfer haberleri: Manoel Messias Trabzon'a geldi
- Beşiktaş, Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi
- Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
- Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti
- Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında ilk antrenmanına çıktı
- Beşiktaş, Sergen Yalçın transferini bu video ile duyurdu
- Sergen Yalçın'ın 29 yıllık Beşiktaş görüntüleri ortaya çıktı! 1991 yılındaki ilk imza görüntüleri...
- Son dakika haberi... Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı
- Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi |Video
- Fenerbahçeli futbolculardan depremzede Emir'e büyük jest! Görüntülü konuştular |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.