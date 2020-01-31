Haberler Video Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

31.01.2020 22:12

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng İstanbul'a geldi. Beşiktaş ile 1.5 yıllığına anlaşan Ganalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek. İşte ilk görüntüler...


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