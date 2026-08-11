Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta!

Fenerbahçe'de rövanş öncesi sol bekte zor karar: İsmail Kartal'dan Ake ve Brown açıklaması

Trabzonspor'dan tarihi KAP açıklaması! Muhammed Salah'ın maliyeti ve sözleşme detayları resmiyet kazandı

"Uşak gelecek" dediler, Salah'ı konuk ettiler: Trabzonspor'un özel paylaşımı gündem oldu

"Uşak gelecek" dediler, Salah'ı konuk ettiler: Trabzonspor'un özel paylaşımı gündem oldu