CANLI YAYIN
Geri
Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta!

Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Beşiktaş, dünyaca ünlü Sırp golcü Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşmaya varan yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

Bunlar da Var

ATV, A Haber ve A Spor frekansları değişiyor! İşte Turkuvaz Medya 2026 güncel frekans listesi ve kanal tarama adımları
ATV, A Haber ve A Spor frekansları değişiyor! İşte Turkuvaz Medya 2026 güncel frekans listesi ve kanal tarama adımları
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: İddianamedeki kör nokta ve şifreli kapı detayı gündemde
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: İddianamedeki kör nokta ve şifreli kapı detayı gündemde
Bursa'da çifte cinayet: Eniştesini ve eşini silahla vurarak öldürdü
Bursa'da çifte cinayet: Eniştesini ve eşini silahla vurarak öldürdü
Şam'da canlı yayınlanan duruşma: Beşar Esad'ın kuzeni Atıf Necib hakim karşısında
Şam'da canlı yayınlanan duruşma: Beşar Esad'ın kuzeni Atıf Necib hakim karşısında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle