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Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta!
Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta!
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 20:49
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 21:03
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Beşiktaş, dünyaca ünlü Sırp golcü Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşmaya varan yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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