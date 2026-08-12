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Aydın Kuyucak'ta orman yangını

Aydın Kuyucak'ta orman yangını

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Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 11 helikopter, 6 uçak ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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