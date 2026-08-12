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Aydın Kuyucak'ta orman yangını
Aydın Kuyucak'ta orman yangını
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2026 16:23
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NSosyal
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Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 11 helikopter, 6 uçak ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
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