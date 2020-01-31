Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Zanka, Almanya yolcusu... Zanka'nın Fortuna Düsseldorf'a takımı ile gerçekleştireceği transfer görüşmesi için Almanya'ya gittiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de son dakika ayrılığı! Zanka Almanya'ya gitti31.01.2020 13:46
- Fenerbahçe'de son dakika ayrılığı! Zanka Almanya'ya gitti
- Son dakika transfer haberleri: Manoel Messias Trabzon'a geldi
- Beşiktaş, Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi
- Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
- Son dakika transfer haberi | Hollanda'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Yıldız isim imzaya gitti
- Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında ilk antrenmanına çıktı
- Beşiktaş, Sergen Yalçın transferini bu video ile duyurdu
- Sergen Yalçın'ın 29 yıllık Beşiktaş görüntüleri ortaya çıktı! 1991 yılındaki ilk imza görüntüleri...
- Son dakika haberi... Beşiktaş yeni direktörü Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı
- Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi |Video
- Fenerbahçeli futbolculardan depremzede Emir'e büyük jest! Görüntülü konuştular |Video
- NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ın maçında Elazığ ve Malatya'ya destek! |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.