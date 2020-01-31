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Fenerbahçe'de son dakika ayrılığı! Zanka Almanya'ya gitti

Fenerbahçe'de son dakika ayrılığı! Zanka Almanya'ya gitti

31.01.2020 13:46

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Zanka, Almanya yolcusu... Zanka'nın Fortuna Düsseldorf'a takımı ile gerçekleştireceği transfer görüşmesi için Almanya'ya gittiği öğrenildi.


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