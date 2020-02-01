Shane Larkin Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nı seçti 01.02.2020 15:02

Shane Larkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin, "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.