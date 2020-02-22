Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı yayın anlatım izle 22.02.2020 16:54

Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde 7. sırada bulunan Beşiktaş, bugün Trabzonspor karşısında zirve için umutlarını artırma mücadelesi veriyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BÜYÜK MAÇLARDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.



BÜYÜK MAÇLARDA 377 GÜN ÖNCE SON YENİLGİ

Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı sahadan 1 yıldır yenik ayrılmıyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 377 gün önce aldı.

DEPLASMANDAKİ YENİLGİ 151 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, dış saha yenilgisini ise 151 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.