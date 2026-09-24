Trabzon'da kazı yaparken toprak altında kalan Ali Turhal hayatını kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Bir evin arka kısmında kazı çalışması yaptığı sırada göçük altında kalan Ali Turhal (51), ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede Turhal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel