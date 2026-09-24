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Ankara'da okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Buse G. hayatını kaybetti

Ankara'da okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Buse G. hayatını kaybetti

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde çocuğunu beklediği sırada boşanma aşamasındaki eşi B.G. tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki Buse G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından araçla kaçan şüpheli B.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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