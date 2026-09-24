Fon soruşturmasında Muhammed Yarız'a ait 200 milyonluk 5 lüks araca el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, araç devir işlemlerine yönelik inceleme yapıldı. Soruşturmada, Muhammed Yarız'a ait piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olan 5 lüks aracın, 4 kişiye toplam 26 bin 280 TL bedelle devredildiği belirlendi. Aralarında McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların bulunduğu lüks otomobillerin sembolik rakamlarla devredilmesinin ardından Başsavcılık kararıyla araçlara el konuldu. Soruşturma kapsamlı şekilde sürdürülüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel