RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Spor Videoları Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’dan maç sonu önemli açıklamalar

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’dan maç sonu önemli açıklamalar

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’dan maç sonu önemli açıklamalar
09.05.2021 00:02
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 13. fragmanı...
Ana Sayfa 01:07
Gönül Dağı 28. Bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:58
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:54
Galatasaray – Beşiktaş maçı...
Ana Sayfa 02:59
Eşinin kaza yaptığını duyunca...
Ana Sayfa 00:27
Yeni Bayraktar TB2 SİHA...
Ana Sayfa 00:49
Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet...
Ana Sayfa 01:00
Gönül Dağı Ramazan kimdir?
Ana Sayfa 07:59
Ayasofya Camii mahya ile...
Ana Sayfa 01:41
Başkan Erdoğan'dan "Anneler...
Ana Sayfa 11:29
CHP milletvekilinin “haraç”...
Ana Sayfa 07:45
“İsrail’in saldırılarının...

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasay sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Yalçın, "Buradan iyi sonuçla dönmeyi isterdik. Maalesef olmadı. Savunmada yapılan basit hatalar buradan mağlup ayrılmaması sağladı. Bu maça takılıp kalmamalıyız, salı günü Karagümük maçımız var. Ona hazırlanmalıyız. Bu maçı telafi etmeliyiz." dedi..


Spor Videoları