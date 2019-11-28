Beşiktaş Slovan Bratislava maçı canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi 28.11.2019 16:24

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Peki, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Slovan Bratislava maçı canlı anlatım izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yani yarın Vodafone Park'ta saat 20.55'te Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

4 MAÇTA DA YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

TARİHİNİN EN UZUN YENİLGİ SERİSİNİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞACAK

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.