Göztepe Fenerbahçe maçı CANLI anlatım İZLE | Göztepe Fenerbahçe canlı skor maç kaç kaç 30.11.2019 18:06

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe Fenerbahçe maçı iki takım taraftarı tarafından heyecanla bekleniyor. Sarı Lacivertli takımın artık puan kaybına tahammülü yok. Karşılaşmanın ev sahibi Göztepe ise orta sıralardan üst sıralara çıkmanın peşinde. Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı. Fenerbahçe, İzmir'deki 25 karşılaşmada rakibine galibiyet sayısında 8-6 üstünlük kurdu. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izle linki ve maç öncesi tüm detaylar haberimizde...

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lige iyi başlangıç yapan ve zirveye oynayan Fenerbahçe, ligin 13. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak. Taraflar Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe mücadel edecek. Göztepe Fenerbahçe maçı 30 Kasım Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

KRUSE VE MURIC KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muric, maç kadrosunda olacak.

1,5 aydır forma giyemeyen Kruse ile sakatlığı nedeniyle ilk kez geçen hafta oynayamayan Muric, Göztepe maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko'nun yanı sıra genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum, forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 51. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip İzmir'de 26. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 18 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.