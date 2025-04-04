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Beşiktaş kupaya veda etti: Solskjaer’den hayal kırıklığı açıklaması!
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Beşiktaş kupaya veda etti: Solskjaer'den hayal kırıklığı açıklaması!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 00:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 00:06

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Norveçli çalıştırıcı, "İlk 35 dakika iyiydik ancak kırmızı kart sonrası kontrolü kaybettik. Basit ve aptalca goller yedik, rakibe adeta hediye ettik." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenilerek elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "İlk 35 dakika çok iyiydik. Çok fazla fırsat bulduk. Oyunu tamamen kontrol ettik. Kırmızı karttan sonra her şey tersine döndü. Romulo maçın oyuncusuydu. Savunması çok zor bir oyuncu. Hat-trick yaptı. Oyuncularım çabaladı ama futbolda bu kadar basit goller yerseniz kazanmanız zor olur. Üçüncü gol benim içindi sürprizdi. Hayalimiz kupayı almaktı ama olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şu an odağımız tamamen lig." diye konuştu.

- "Basit ve aptalca goller yediğimizi söylemeliyim"

Kendilerine yakışmayan goller yediklerini anlatan Solskjaer, şunları kaydetti:

"Gelecek için planlar yapıyoruz. Bir anda çok yükseklerdeyiz sonra bir anda aşağıdayız. Bazı şeyler kontrolümüz dışında gelişiyor. Benim amacım istikrarlı bir yapı oluşturmak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz. Galatasaray'ı yeniyoruz, yukarıdayız ve bugün kaybediyoruz. 35 dakika çok iyiydik ama çok basit ve aptalca goller yediğimizi söylemeliyim. Gol yediğimiz zaman rakibin çaba sarf etmesi lazım. Golleri hediye ettik. Rakip çok çaba sarf edip gol atmalı, bu kadar kolay gol yememeliyiz. Benim işim istikrarı sağlamak ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak."

Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç tercihlerini değerlendiren siyah-beyazlı teknik adam, "Paulista uzun süre sakattı. Bu maç hazırlığında 1 gün idman yaptı. Sağlık açısından onu korumamız gerekiyordu. Ersin harika bir kaleci. Şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Kendini geliştirmek için bu tür maçlarda oynaması gerekiyor. İki tane çok iyi kalecim var. Mert de Ersin de üst seviye kaleci. Ersin de çalışması ve kalitesiyle oynamayı hak eden bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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