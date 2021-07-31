Son şampiyon Beşiktaş, 2. hazırlık maçını Kayserispor'la yapacak. Başakşehir'i Güven Yalçın'ın golüyle mağlup eden Siyah Beyazlı ekip, Kayserispor'u da geçip 2'de 2 yapmak istiyor. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Kayserispor ise Beşiktaş'ı devirip moral depolamanın peşinde olacak. Siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın hakkında araştırma yapıyor. İşte; Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izleme ekranı!

BJK Kayserispor canlı yayın! Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle! Siyah beyazlı futbolseverler yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek istiyor. Beşiktaş ikinci hazırlık maçını Kayserispor ile oynayacak. Beşiktaş ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapmış ve maçı 1-0 kazanmıştı. İşte; Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izleme ekranı!

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapan ve 1-0 kazanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak.

Saat 19.00'daki karşılaşma Beşiktaş'ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI TIKLA İZLE!