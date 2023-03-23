Haberler Spor Videoları Beşiktaş JK'dan zehir zemberek bir açıklama: Yanlıştan dönülmezse lig şaibeli biter |BJK HABERLERİ

Beşiktaş JK'dan zehir zemberek bir açıklama: Yanlıştan dönülmezse lig şaibeli biter |BJK HABERLERİ

Beşiktaş JK'dan zehir zemberek bir açıklama: Yanlıştan dönülmezse lig şaibeli biter |BJK HABERLERİ
23.03.2023 10:02

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:10
Bir dünya yıldızı: Arda Güler
Spor 03:54
Dursun Özbek: "Zaniolo ve...
Spor 00:59
Sivas Fiorentina yumruk olayı!...
Spor 00:57
Yıldız futbolcu İlkay Gündoğan...
Spor 00:11
UEFA Başkanı Aleksander...
Spor 03:46
Trabzonspor'da Abdullah Avcı...
Spor 11:36
ÖZEL İÇERİK! Golleriyle...
Spor 03:40
Trabzonspor Başkanı Ahmet...
Spor 02:07
Volkan Demirel: Hatay'da...
Spor 00:26
Dominik Livakovic, formasını...
Spor 01:57
"Omuz Omuza bağış kampanyası"...
Spor 00:31
Gençlik ve Spor Bakanı...

Beşiktaş son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu polemiklerle alakalı zehir zemberek açıklamalar yaptı. Açıklamada, "Beşiktaş JK olarak; Türkiye Futbol Federasyonu'nu yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Spor Videoları

Beşiktaş son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu polemiklerle alakalı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Beşiktaş JK olarak; Türkiye Futbol Federasyonu'nu yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir. Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar kayıkçı kavgasından ibarettir" denildi.




TFF VAZGEÇMELİ
Bu tutumları, kendilerini ve günü kurtarmak adına nafile çabalardır. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı TFF'yi ve MHK'yı etki altına almaktır" denildi. Federasyon ve kurulları, ne şiş yansın ne kebap misali G.Saray'a ve F.Bahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmeli, her kulübe eşit mesafede durmalıdırlar. Bir maç birini, diğer maç da diğerini mutlu etmek eyyamcılığından kesinlikle kurtulmalıdırlar.




KARA BİR LEKE
Gaziantep FK ile Hatayspor'un ülkemizi yasa boğan vicdanları yaralayan kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir. Kulüplerin kaderini ilgilendiren kararın Kulüpler Birliği Vakfı'nda alınması, gerekir" ifadeleri kullanıldı.




1-KAYIKÇI KAVGASINA SON VERİN.
2-NE ŞİŞ YANSIN, NE KEBAP SİYASETİNİ TERK EDİN.
3-LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLARIN MAÇLARI YOK SAYILSIN.
4-TÜM MAÇLARIN VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN.
5-F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN VAR KAYITLARINI PAYLAŞIN.
6-HAKEM CAMİASINDA BEYAZ SAYFA AÇIN.

SON DAKİKA