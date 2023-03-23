Beşiktaş son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu polemiklerle alakalı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Beşiktaş JK olarak; Türkiye Futbol Federasyonu'nu yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir. Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar kayıkçı kavgasından ibarettir" denildi.







TFF VAZGEÇMELİ

Bu tutumları, kendilerini ve günü kurtarmak adına nafile çabalardır. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı TFF'yi ve MHK'yı etki altına almaktır" denildi. Federasyon ve kurulları, ne şiş yansın ne kebap misali G.Saray'a ve F.Bahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmeli, her kulübe eşit mesafede durmalıdırlar. Bir maç birini, diğer maç da diğerini mutlu etmek eyyamcılığından kesinlikle kurtulmalıdırlar.







KARA BİR LEKE

Gaziantep FK ile Hatayspor'un ülkemizi yasa boğan vicdanları yaralayan kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir. Kulüplerin kaderini ilgilendiren kararın Kulüpler Birliği Vakfı'nda alınması, gerekir" ifadeleri kullanıldı.







1-KAYIKÇI KAVGASINA SON VERİN.

2-NE ŞİŞ YANSIN, NE KEBAP SİYASETİNİ TERK EDİN.

3-LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLARIN MAÇLARI YOK SAYILSIN.

4-TÜM MAÇLARIN VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN.

5-F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN VAR KAYITLARINI PAYLAŞIN.

6-HAKEM CAMİASINDA BEYAZ SAYFA AÇIN.