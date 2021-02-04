Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama! Sergen Yalçın ile yola devam edilecek mi?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Çebi, "Sergen Yalçın başarılı bir teknik direktör ve Beşiktaşlı. Ben kendisiyle yoluma devam etmek istiyorum" dedi.