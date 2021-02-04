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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama! Sergen Yalçın ile yola devam edilecek mi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama! Sergen Yalçın ile yola devam edilecek mi?
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Çebi, "Sergen Yalçın başarılı bir teknik direktör ve Beşiktaşlı. Ben kendisiyle yoluma devam etmek istiyorum" dedi.


Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Çebi, "Sergen Yalçın başarılı bir teknik direktör ve Beşiktaşlı. Ben kendisiyle yoluma devam etmek istiyorum" dedi.
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