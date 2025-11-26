PODCAST CANLI YAYIN
Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga

Iğdır’da aralarında husumet bulunan iki aile sokak ortasında karşı karşıya gelince tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Değnek, balta ve taşların kullanıldığı kavga sırasında silah sesleri mahallede paniğe neden oldu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken bölgede güvenlik artırıldı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokak'ta karşılaşan iki husumetli aile arasında başlayan tartışma hızla büyüyüp kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla saldırdı. Şiddetin tırmanmasıyla bu kez silahlar kullanıldı.

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırırken, polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları dağıtmaya çalıştı. Olayın bölgedeki okulun dağılma saatine denk gelmesi büyük endişe yarattı; öğrencilerin yara almadan kurtulması şans olarak değerlendirildi.

Silah kullanan bazı kişilerin ara sokaklara kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

