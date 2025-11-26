Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga
Iğdır’da aralarında husumet bulunan iki aile sokak ortasında karşı karşıya gelince tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Değnek, balta ve taşların kullanıldığı kavga sırasında silah sesleri mahallede paniğe neden oldu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken bölgede güvenlik artırıldı.
Sokakta başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü
Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokak'ta karşılaşan iki husumetli aile arasında başlayan tartışma hızla büyüyüp kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla saldırdı. Şiddetin tırmanmasıyla bu kez silahlar kullanıldı.
Mahallede panik, okul çıkışında endişe
Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırırken, polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları dağıtmaya çalıştı. Olayın bölgedeki okulun dağılma saatine denk gelmesi büyük endişe yarattı; öğrencilerin yara almadan kurtulması şans olarak değerlendirildi.
Şüpheliler kaçtı, polis peşlerinde
Silah kullanan bazı kişilerin ara sokaklara kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.