Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga

Sokakta başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü

Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokak'ta karşılaşan iki husumetli aile arasında başlayan tartışma hızla büyüyüp kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla saldırdı. Şiddetin tırmanmasıyla bu kez silahlar kullanıldı.

Mahallede panik, okul çıkışında endişe

Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırırken, polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları dağıtmaya çalıştı. Olayın bölgedeki okulun dağılma saatine denk gelmesi büyük endişe yarattı; öğrencilerin yara almadan kurtulması şans olarak değerlendirildi.

Şüpheliler kaçtı, polis peşlerinde

Silah kullanan bazı kişilerin ara sokaklara kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.