Basketbolda tarihi hezimet sonra Ali Koç'a tepki: Yeter artık 27.02.2020 00:24

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında evinde Galatasaray Doğa Sigorta'ya 75-80 mağlup oldu ve ligdeki 5. yenilgisini aldı. Galatasaray Doğa Sigorta ise sezonun 14. galibiyetini aldı. Cimbom, sarı-lacivertlileri deplasmanda 10 maç (9 yıl) sonra devirdi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarı ezeli rekabette alınan tarihi mağlubiyetler sonrası Ali Koç'a tepki gösterdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.

Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.