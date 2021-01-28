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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Hakem atamalarını anlamıyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Hakem atamalarını anlamıyorum
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakemi eleştirip, MHK atamalarına tepki gösterdi. Buruk, "Mücadele uzun sürdü. Hem rakiple, hem hakemle mücadele ettik bugün. Hakem atamalarını da hiç anlamıyorum. Burada Süper Kupa finali var, Cüneyt Çakır gibi bir hakemimiz var, verin yönetsin. İki takımın lehine, aleyhine verdiği kararlarla, bu sezon olduğu gibi yine hakemlerle mücadele ettik bugün. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bugün 10-11 eksiğimiz vardı." dedi.


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