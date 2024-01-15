SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 18:12 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 18:15

Bakan Yerlikaya açıkladı! İsrailli futbolcu Türkiye’den ayrıldı

Son dakika haberi! Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç büyük tepkilere neden oldu. İsrail asıllı Jehezkel bileğine 7 Ekim 2023 gününü ve davut yıldızı yazdığı görüldü. Soykırıma destek veren futbolcunun yaptığı hareket büyük tepki çekerken Antalyaspor, katil İsrail propagandası yapan Jehezkel'i kadro dışı bıraktı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, skandal olay sonrası oyuncunun sözleşmesinin fesh edileceğini bildirdi. Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gazze'de yapılan soykırıma destek veren futbolcunun ifadesi ortaya çıktı. Jehezkel'in skandal eylemi nasıl yaptığı da ortaya çıktı. Soykırım destekçisinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Öte yandan Başakşehir forması giyen İsrailli Eden Karzev'in de işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

SIRADAKİ VİDEO
Antalyaspor'lu futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine soruşturma
15.01.2024Pazartesi
▶️ Antalyasporlu Sagiv Yehezkel gözaltına alındı!
15.01.2024Pazartesi
▶️ Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den katil İsrail'e destek!
14.01.2024Pazar
⚽️ Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!
12.01.2024Cuma
🔴 Adana Demir, Antalya, Alanya, Hatay, Ankaragücü, Kayseri ve Samsun... 7 Süper Lig ekibine FIFA'dan transfer yasağı! ❌
12.01.2024Cuma
Bunlar da Var
Emekliler dikkat! 15.3 milyon emeklinin yüzünü güldürecek iyileştirmeler için üç farklı formül masada! 05:13
5.3 milyon emeklinin yüzünü güldürecek iyileştirmeler için üç farklı formül
15.01.2024Pazartesi
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 00:36
📡 ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 🔴 15 Ocak 2024
15.01.2024Pazartesi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarına refah payı için 2 formül! SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? 04:40
Emeklilere eşit zam 2 formül
15.01.2024Pazartesi
▶️ Antalyasporlu Sagiv Yehezkel gözaltına alındı! 07:58
▶️ Antalyasporlu Sagiv Yehezkel gözaltına alındı!
15.01.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA