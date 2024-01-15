Son dakika haberi! Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç büyük tepkilere neden oldu. İsrail asıllı Jehezkel bileğine 7 Ekim 2023 gününü ve davut yıldızı yazdığı görüldü. Soykırıma destek veren futbolcunun yaptığı hareket büyük tepki çekerken Antalyaspor, katil İsrail propagandası yapan Jehezkel'i kadro dışı bıraktı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, skandal olay sonrası oyuncunun sözleşmesinin fesh edileceğini bildirdi. Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gazze'de yapılan soykırıma destek veren futbolcunun ifadesi ortaya çıktı. Jehezkel'in skandal eylemi nasıl yaptığı da ortaya çıktı. Soykırım destekçisinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Öte yandan Başakşehir forması giyen İsrailli Eden Karzev'in de işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.