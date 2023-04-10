Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin yakın markajında. Son zamanlarda adı Real Madrid ile de anılan 18 yaşındaki futbolcu için Barcelona somut hamle yapmaya hazırlanıyor.







UEFA'nın Finansal Fair-Play kıskacında olan ve La Liga tarafından uygulanan maaş bütçesi sınırına uymakla yükümlü bulunan Barcelona, Messi transferine de kaynak ayırabilmek için rotayı genç, gelecek vadeden ve sözleşmesi sona erecek futbolculara yöneltti.







Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Katalan devinde ilk hedef Fenerbahçe forması giyen Arda Güler. İspanyol medyasından Relevo'nun haberine göre; Barcelonalı yetkililer Arda Güler'in Pedri ve Gavi gibi büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyor.







7 GOLE KATKIDA BULUNDU

Katalan devi, bu sebeple 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için düğmeye basacak. Haberde Arda Güler için Fenerbahçe'nin 20 milyon euro isteyeceği ve Katalan devinin başkanı Laporta'nın milli futbolcuyu kaçırmamak için tüm sınırları zorlayacağı ifade edildi. Bu sezon 23 maçta forma giyen Arda Güler, 4 gol atarken 3 de asiste imza attı. Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.







MÜKEMMEL BİR TEKNİĞE SAHİP

İspanyol medyası Arda ile ilgili, "Solak ve mükemmel bir teknik kaliteye sahip. 1.76 boyunda ve vücudu da kas kütlesi düzeyinde gelişmiş. Zaman zaman sahte bir kanat oyuncusu ve hatta durdurucu olarak da oynadı" yorumunu yaptı.