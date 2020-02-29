Antalyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın anlatım izle 29.02.2020 18:38

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Geçen hafta derbide Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazanarak moral bulmak istiyor. Antalya FB maçının canlı anlatımına sayfamızdan ulaşabilir ve maçın heyecanını takvim.com.tr sayfasından dakika dakika yaşayabilirsiniz.

Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşması için heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki ekip mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Futbolseverler bu nedenle arama motorlarında Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Antalya FB maçı canlı yayın nereden izlenir? İşte detaylar...

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ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ve Fenerbahçe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İLK MAÇI ANTALYASPOR KAZANMIŞTI

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

35 KARŞILAŞMA

İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.