Ampute Milli Takımı'mız İsrail'i 6-0 tokatladı!

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada sahaya çıktı.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan İsrail karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

MİLLİLERDEN TEPKİ

Maç öncesi İsrail marşı okunurken yan dönen milliler, İsrailli oyuncularla tokalaşmadı. Ayrıca Ay-yıldızlılar, maç sonunda topluca secde ederek İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti.