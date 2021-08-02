'Aklımız orada' A Milli Kadın Voleybol takımımız tarih yazdı! Filenin Sultanları'nın maç sonu sevincinde yangın hüznü

Türkiye Rusya maç sonu ne oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti ve grubunu 3. sırada tamamladı. Sevinç ve hüznü bir arada yaşayan milliler maç sonrası basın mensuplarına röportaj verdi. Milli voleybolcularımız röportajda Türkiye'deki yangınlara ithafen 'Aklımız orada, hepimiz çok üzgünüz, kalbimiz kırık üzüntüyle izliyoruz, bir yanımız mutlu ama bir yanımız hep buruk' ifadeleriyle duygularını ifade ettiler. İşte A Milli Kadın Voleybol takımımızın Rusya galibiyeti sonrası maç sonu açıklamaları.

2 Ağustos Türkiye Rusya voleybol maçı canlı yayın! Türkiye Rusya maçı canlı izle! A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk kez çeyrek finale yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Millilerimiz B grubundaki son rakibi Rusya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi büyük bir heyecanla takip eden sporseverler maç hakkında gerekli detayları araştırmaya başladı. Tokyo 2020'de çeyrek finali önceden garantileyen Filenin Sultanları, gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti ve grubunu 3. sırada tamamladı.

Rusya - Türkiye voleybol maçı ile Tokyo Olimpiyatları'ndaki heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatları'nda ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yapmıştı. Grupta daha sonra İtalya ve ABD'ye kaybeden Filenin Sultanları Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finali garantilediler.

A Milli Kadın Voleybol takımımız B grubundaki son rakibi Rusya ile bugün karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, geriden gelerek rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

RUSYA - TÜRKİYE: 2-3

İLK 6'MIZ

HANDE BALADIN, MELİHA İSMAİLOĞLU, NAZ AYDEMİR AKYOL, MERYEM BOZ, EDA ERDEM DÜNDAR, ZEHRA GÜNEŞ, SİMGE AKÖZ (LİBERO)

TÜRKİYE - RUSYA VOLEYBOL MAÇI ÖZETİ

Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye son dünya şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek başladıktan sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.

Cumartesi günü oynanan maçta Arjantin'i 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Milli Takım, bugün gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Tokyo 2020'deki saat 08.20'de başlayan karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlandı.

Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti.

İkinci seti 25-23 kazanan Türkiye setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti de 25-23 kazanan Filenin Sultanları, setlerde durum 2-1 yaptı.

Dördüncü set, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin 25-15 üstünlüğüyle sona erdi ve setlerde durum 2-2 oldu.

15 sayı alan ekibin maçı kazanacağı Tie-Break seti başladı. Filenin Sultanları seti 15-10 kazanarak setlerde durumu 3-2'ye getirdi ve maçı kazandı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, bu maçtan da galip ayrılarak bir çeyrek finalde A Grubu'ndan gelecek rakibini beklemeye başlayacak.

A Grubu'nda Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Japonya ve Kenya yer alıyor. Sıralama, son maçların ardından kesinleşecek.

İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU | TOKYO 2020

ABD : 10 puan

İtalya : 10 puan

Türkiye : 9 puan

ROC (Rusya) : 9 puan

Çin : 1 puan

Arjantin : 0 puan

Türkiye grubu 3. sırada tamamlamıştır.