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Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşi ve menajeri Rönesans Rezidans enkazında mutlu haberi bekliyor

Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşi ve menajeri Rönesans Rezidans enkazında mutlu haberi bekliyor
11.02.2023 19:53 - Son Güncelleme: 11.02.2023 19:59

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekledi. Öte yandan Rönesans Rezidans enkazında ekipler 3 ayrı bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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