SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024, 19:05 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024, 19:07

▶️ Yattara'nın ilk kez oynadığı maçta hakeme yumruklu saldırı | O anlar kameraya böyle yansıdı...

İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Batuhan Bolat'a yumruklu saldırıda bulundu. İşte o anlar...

İbrahim Yattara'nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Batuhan Bolat'a yumruklu saldırıda bulundu.

Sivas'ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor karşı karşıya geldi.

İmranlıspor'un yeni transferi deneyimli futbolcu İbrahim Yattara, 68. dakikada oyuna girdi.

Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor'un futbolcusu Emre Uyanık'a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi. Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara saldırdı.
Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Beşiktaş derbi öncesi hata yapmak istemiyor!
25.02.2024Pazar
▶️ Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu?
24.02.2024Cumartesi
▶️ Erman Toroğlu yorumladı! Edin Dzeko'nun golündeki ofsayt kararı doğru mu?
24.02.2024Cumartesi
▶️ ÖZEL I takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı! Krunic'in performasından memnun mu?
25.02.2024Pazar
▶️ Fenerbahçe paylaşımı yapan Galatasaray'a Erman Toroğlu'dan bomba eleştiri!
24.02.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Asena beyazlar içinde paylaştı: Ne güzel gelin olmuşsun 00:11
▶️ Asena beyazlar içinde paylaştı
25.02.2024Pazar
Ümraniye’de kan donduran cinayet! İki kızını ve dini nikahlı eşini öldüren Suat Güney tutuklandı 02:09
Ümraniye’de kan donduran cinayet!
25.02.2024Pazar
Esenyurt’ta bakkala giden çocuğa yumruklu saldırı! İşte o anlar... 00:23
Esenyurt'ta bakkala giden çocuğa yumruklu saldırı!
25.02.2024Pazar
Bugün hava nasıl olacak? 01:08
Bugün hava nasıl olacak?
25.02.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA