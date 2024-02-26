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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 13:04 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 13:04

▶️ SON DAKİKA! 🔴 İcardi ceza aldı mı❓ İcardi neden ceza aldı❓ İcardi derbide oynayacak mı❓ PFDK açıkladı❗ ⚽

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi'ye bu hareketinden dolayı '1 maç ceza' verildi.

ANTALYA MAÇINDA YOK!

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye verilen cezanın ardından Arjantinli yıldızın cezasını hangi maçta çekeceği de belli oldu. Golcü futbolcu bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Mauro Icardi'nin bir maç ceza almasının ardından Galatasaray camiası da rahat bir nefes aldı. Gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Arjantinli yıldız sahada olabilecek.

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