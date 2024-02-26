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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 16:46 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 16:46

▶️ Fenerbahçe'den Icardi açıklaması: 📝 (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… 👈🏼

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Mauro Icardi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Ankaragücü maçında rakip taraftara yönelik yaptığı hareket nedeniyle '1 maçlık' ceza alan Arjantinli yıldız için sarı lacivertliler 'fotoğraflı' paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Mauro Icardi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Ankaragücü maçında rakip taraftara yönelik yaptığı hareket nedeniyle '1 maçlık' ceza alan Arjantinli yıldız için sarı lacivertliler 'fotoğraflı' paylaşım yaptı.

"FOTOĞRAFTAKİ HAYRANLIKTA GİZLİ"

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamasında Mehmet Büyükekşi'nin Mauro Icardi ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…" dedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bu fotoğrafa yer verildi.

İşte o açıklama;

Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Icardi'nin Ankaragücü maçında rakip tribünlere yaptığı o hareket...

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz! Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

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