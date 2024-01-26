▶️ Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu! İşte anlaşma şartları

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sacha Boey maç kadrosunda yer almazken, mücadelenin oynandığı esnada oyuncuyla ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşandı.

Trabzonspor maçında 90 dakika oynayan Fransız sağ bek, ağrıları olduğu için kadroya alınmadı.Maçın oynandığı esnada ise Sky Almanya, Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu.

"İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA YAPILDI"

Kieran Trippier ve Nordi Mukiele için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Alman devi, rotasını Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Bu doğrultuda İstanbul'da ilk görüşme gerçekleşti.

"KIRAN KIRANA PAZARLIK"

Haber gündeme bomba gibi düşerken transfer haberleriyle bilinen gazeteci Fabrizio Romano, Bayern Münih'in Sacha Boey için yaptığı ilk teklifi duyurdu. Bayern, Fransız yıldız için 15 milyon Euro artı bonus önerisinde bulundu. Sarı-Kırmızılılar, Boey'yi daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak isterken görüşmeler sürdü. Romano, Galatasaray'ın 15 milyon euro + bonus teklifi reddettiğini ve 30-35 milyon euroyu bulan bir paket anlaşması istediğini yazarken gece yarısı geç saatlerde görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

"YÖNETİME GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Fabrizio Romano, Bayern Münih ile Galatasaray arasında anlaşmanın sağlandığını duyururken Fransız oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacağını belirtti.

Fransız futbolcunun Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk ile yaptığı görüşmelerde Bayern Münih'in hayalindeki kulüp olduğunu ve orada oynamak istediğini söylemesinin transferde önemli rol oynadığı kaydedildi.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boeyin transferi konusunda anlaşmaya vardı.



İki kulüp arasında bugün sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini arttıran Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. Alman temsilcisinin, Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Almanya temsilcisinin sarı-kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.



İstanbul'a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.

"REKOR BONSERVİS"

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.

Fransız sağ bek oyuncusunun Alman ekibinden yıllık 3 milyon euronun üzerinde ücret alacağı öğrenildi.

"ÖZEL JET KİRALANDI AMA UÇUŞ ERTELENDİ"

Öte yandan Alman ekibi, Sacha Boey'i Münih'te sağlık kontrolünden geçirmek üzere özel bir jet kiraladı.

Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanırken sağlık kontrollerinin ardından Fransız oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyordu. Ancak bugün olması beklenen uçuşta plan değişikliği meydana geldi. Fransız yıldızın yarın sabah 06.00'da Atatürk Havalimanı'nda olacağı ve Münih'e uçacağı belirtildi.

"BAYERN MÜNİH CEPHESİNDEN AÇIKLAMA"

Tüm bu gelişmelerin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, konuyla ilgili açıklama yaptı. Alman teknik adam, "Sacha Boey'in bugün bizim oyuncumuz olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR"

Sacha Boey'in sözleşmesi 2025 yaz ayında sona eriyor. Sarı kırmızılıların oyuncuyu takımda tutması halinde gelecek sezon 1 yıl kontratı kalacak Fransız için çift haneli bonservis rakamları oldukça zor gözüküyor. Bu sebeple transferin her an gerçekleşebileceği belirtiliyor.

ERDEN TİMUR: KONUŞULAN RAKAMLARA BIRAKMAYIZ

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, bahsi geçen rakamlara oyuncuyu bırakmayacaklarını ifade etti.

OKAN BURUK: AYRILMASINDAN YANA DEĞİLİZ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise İstanbulspor maçının ardından Sacha Boey ile ilgili şunları söyledi:

Sacha Boey'in ayrılmasından yana değiliz ama kulübün faydasına bir teklif gelirse başkanımız ve yönetimimizin kararına saygı duyacağız. Durum net değil, ilgilenen kulüpler var. Bunla ilgili son kararı yönetimimiz verecek.