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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 22:41 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 22:41

▶️ Erman Toroğlu'ndan Fernando Santos'a bomba sözler! Ey yaşlı ihtiyar...

28. hafta merakla beklenen derbide sonuç belli oldu. Galatasaray, Dolmabahçe deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir viraji aşmış oldu. Beşiktaş bekleyen bir sonuç ile karşılaşırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Fernando Santos içim bomba açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bakın. Beşiktaş taraftarı vefalı bir taraftardır. Ancak Beşiktaş taraftarı bu oyunu kabul etmez. Senin ligin çok kaliteli bir lig değil ki bu tarz futbol oynatıyorsun. Bu ligde bu tarz oynatırsan seyirci kaybedersin ey teknik direktör, ey yaşlı ihtiyar! Sahanın en iyi adamını çıkardın" ifadelerini kullandı.

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