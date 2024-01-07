İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Arandina'nın konuğu oldu.

FRİKİKTEN ÖNCE ANLAŞMAZLIK

Frikik için topun başına geçen milli futbolcumuz Arda Güler, Ceballos'un frikiği kendisinin kullanmak istemesi üzerine topu kendisi aldı. Fakat daha sonra kenardan gelen uyarı sonrası frikiği genç oyuncu Arda Güler kullandı.

ARDA GÜLER'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Sol ayağıyla plase vuruş yapan genç oyuncu Arda Güler'in şutu direkte patladı.

"MAŞALLAH EVLAT"

Konuya ilişkin paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Arda, "abi ben vurayım mı?" diyorsa dinlemek lazım. Maşallah evlat" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçen yıl Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmada genç oyuncu Arda Güler ile Serdar Dursun arasında "Sen mi vuracaksın abi?" diyaloğu tekrar akıllara geldi.

"SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?"

Karşılaşmada kaleyi karşıdan gören bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalogu yaşanmıştı.

Topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda, Serdar'a seslenerek "Sen mi vuracaksın abi?" diye sordu. Serdar Dursun'un kullandığı vuruş ise kalecide kalmıştı.