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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 19:02 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 19:26

🔴 Adana Demir, Antalya, Alanya, Hatay, Ankaragücü, Kayseri ve Samsun... 7 Süper Lig ekibine FIFA'dan transfer yasağı! ❌

Son dakika spor haberleri: FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı açıklaması geldi. Alınan karara göre 24 takıma transfer yasağı verilmesi kararı duyuruldu. Peki; FIFA transfer yasağı listesinde hangi Türk takımları var? İşte o takımlar...

FIFA, futbol dünyasında önemli bir karara imza atarak transfer yasağı alan kulüplerin detaylı bir listesini yayınladı. Bu liste, futbolcuları ve kulüpleri bilgilendirmek amacıyla hazırlandı ve hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarını kapsıyor. Açıklanan listede dikkat çekici bir ayrıntı bulunuyor: Türk kulüpleri, Transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında açık ara önde yer alıyor.

Türk Kulüpleri Transfer Yasağından Nasıl Etkilendi?

FIFA'nın yayınladığı listede, çeşitli sebeplerden dolayı transfer yasağı alan pek çok Türk kulübü bulunuyor. Bu durum, Türk futbolunun genel yapısında ve finansal yönetiminde bazı sorunların olduğunu gösteriyor. Listedeki Türk kulüpleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Adana Demirspor
  • Adanaspor
  • Akhisarspor
  • Alanyaspor
  • Alg Spor
  • Altay
  • Ankaragücü
  • Antalyaspor
  • Bursaspor
  • Denizlispor
  • Elazığspor
  • Erzurumspor
  • Gaziantepspor
  • Giresunspor
  • Hatayspor
  • Kardemir Karabükspor
  • Kayseri Erciyesspor
  • Kayserispor
  • Manisaspor
  • Mersin Talimyurdu Spor Kulübü
  • Samsunspor
  • Tuzlaspor
  • Ümraniyespor
  • Yeni Malatyaspor

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