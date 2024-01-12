FIFA, futbol dünyasında önemli bir karara imza atarak transfer yasağı alan kulüplerin detaylı bir listesini yayınladı. Bu liste, futbolcuları ve kulüpleri bilgilendirmek amacıyla hazırlandı ve hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarını kapsıyor. Açıklanan listede dikkat çekici bir ayrıntı bulunuyor: Türk kulüpleri, Transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında açık ara önde yer alıyor.

Türk Kulüpleri Transfer Yasağından Nasıl Etkilendi?

FIFA'nın yayınladığı listede, çeşitli sebeplerden dolayı transfer yasağı alan pek çok Türk kulübü bulunuyor. Bu durum, Türk futbolunun genel yapısında ve finansal yönetiminde bazı sorunların olduğunu gösteriyor. Listedeki Türk kulüpleri şu şekilde sıralanıyor: