Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret! Bakan Albayrak, Çavuşoğlu ve Fidan Libya'da Serrac ile görüştü

17.06.2020 17:02

Son dakika haberi... Türkiye'den üst düzey bir heyet Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'nın başkenti Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.





ERDOĞAN İLE SARRAC GEÇEN HAFTA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etmişti.

İki lider, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için mutabık kalmıştı.





"TÜRK ŞİRKETLERİNİ LİBYA'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Libya'nın, sahip olduğu doğal kaynaklar, insan kaynakları ve birçok zenginlikle Türkiye ile yapıcı iş birliği kurma olanaklarına sahip olduğunu vurgulayan Serrac, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum." dedi.



