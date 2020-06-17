Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik Libya teması

Erdoğan, dünile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri değerlendirdi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Görüşmede 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının hakikat toprağında yeşerme imkanı bulamayacağını söyledi.