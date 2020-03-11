Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan koronavirüs (corona virüs) açıklaması: Tedbirlerimizi aldık |Video 11.03.2020 18:16

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs (corona virüsü) ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, ''Bizde işin başından beri zaten, Sağlık Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önceliğimiz halk sağlığı. Aynı zamanda tedbirleri alarak ticaretin aksamaması. Tedbirlerimizi aldık ve bugün de paylaştık. Başarılı çalışmalar yürütüyoruz.'' dedi.

* Bizde işin başından beri zaten, Sağlık Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önceliğimiz halk sağlığı. Aynı zamanda tedbirleri alarak ticaretin aksamaması. Tedbirlerimizi aldık ve bugün de paylaştık. Başarılı çalışmalar yürütüyoruz.

* Ticaret bakanlığımız olarak arz-talep dengesinde maskede, sıhhi malzemelerde, eldiven tulum gibi piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. İhracatında da gözle görülür bir artış oldu. Bu doğrultuda piyasada maske bulunmadığı için halkın makul ve mantıklı fiyattan alışverişlerini yapabilmesi. Biz ihracatı sağlık bakanlığının ön iznine verdik. Önceliğimiz halkın normal piyasa fiyatlarına ulaşabilmesi. Firmalarımıza da tavsiyemiz, bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi.

* Bunun dışında, 2193 firmamızı denetime aldık. Ve 2 bin 641 ürünü denetledik ve 2 bin 180'ine de inceleme altına aldık. Bugün yeni bir olay var. Gıda fiyatlarına fahiş ürün artışlarını görüyoruz. Gerekeni yapacağız, vatandaşlarımızı sakin olmaya, resmi duyurulara kulak vermesini istiyoruz.