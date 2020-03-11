Okullar tatil edildi mi? Bakan Koca'dan son dakika okullar tatil olacak mı açıklaması | Video 11.03.2020 18:05

Okullar tatil olacak mı sorusunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı. Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Toplantıda milyonların beklediği ''Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı?'' konusu büyük merak konusuydu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüse karşı alınan önlemleri ve son durumu paylaşırken, "okullar tatil olacak mı?" sorusuna da yanıt verdiği yanıt...

Yapılan son dakika açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah saatlerinde Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' demişti. Bilim Kurulu toplantısının ardından ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Okulların tatil edilmesi bugün gündemimize gelmedi. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir'' dedi.

Dün gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Corona Virüsü vakasının görüldüğünü açıkladı.

Bakan'ın açıklaması sonrasında akıllara 'Okullar tatil edilecek mi?'' sorusu geldi. Bugün Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Corona Virüse karşı alınacak önlemler görüşüldü. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı açıklanmıştı ama Bakan katılmadı. Eğitim ile ilgili süreç Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yapılacak istişare sonucu belirlenecek.

Toplantının ardından üç bakan, ortak basın toplantısı düzenledi. Okulların kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Okulların tatil edilmesi konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa zaten sizinle paylaşırız'' yanıtını verdi.