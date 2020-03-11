Koronavirüs fırsatçılarına soruşturma! Alışveriş sitelerindeki yüksek fiyatlar için inceleme başlatıldı (16 TL Makarna) 11.03.2020 16:54

Son dakika haberi... Dünyayı esir alan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi sonrasında fırsatçılar internet siteleri üzerinden en fazla tüketilen makarna ve un gibi ürünleri fahiş fiyatlamalar yaparak satmaya başladılar. Örneğin; marketler ve bakkallarda satış fiyatı 1,75 TL olan makarnanın internet üzerinden satış fiyatı 15,99 TL. Bir başka örneğe bakıldığında ise marketler ve bakkallarda 6 TL olan 2 kilolik bir unun 16,90 TL gibi fahiş fiyata satıldığı görülüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı gelen şikayetler üzerine harekete geçip alışveriş sitelerindeki yüksek fiyatlar için inceleme başlattı. Başsavcılık, mağduriyete yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik talimat verdiğini duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.







Başsavcılık, mağduriyete yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik talimat verdiğini duyurdu.





Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, korona virüsünün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir."