Okul tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı 19.03.2020 11:27

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Selçuk, okulların tatil edilmesine ilişkin "Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var" dedi.