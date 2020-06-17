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Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı: Pençe-Kaplan Operasyonunda terör yuvaları böyle vuruldu

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı: Pençe-Kaplan Operasyonunda terör yuvaları böyle vuruldu
17.06.2020 14:24

Son dakika haberi... MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda operasyondan görüntülere yer verildi. İşte terör yuvalarının vurulma anı:

Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/eWWwPpJH9c

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020


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